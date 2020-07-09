2020-07-09T13:44:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве отменят почти все ограничения с 13 июля

В столице останется только запрет на массовые мероприятия
Ксения АНУФРИЕВА
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В Москве отменят почти все ограничения с 13 июляВ Москве отменят почти все ограничения с 13 июляФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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С 13 июля, понедельника, Москва снимет все оставшиеся ограничения, введенные ранее для борьбы с пандемией коронавируса, кроме запрета на массовые мероприятия. В столице при этом сохранится требование по ношению защитных масок в помещениях и на транспорте и социальная дистанция. О снятии ограничений рассказал в своем блоге московский мэр Сергей Собянин.

Отмена ограничений прежде всего коснется сферы образования, культуры, индустрии отдыха и развлечений и предоставления услуг населению. Так, с понедельника возобновят очную работу учреждения образования: студенты снова смогут ходить в вузы, ученики – в школы, а выпускники сдавать экзамены в традиционной форме. Выбор формы проведения испытаний – в очном или дистанционном варианте – остается за министерством образования России и руководством учреждений.

Снимаются с 13 июля ограничения на работу парков, центров культуры и досуговых организаций, также возобновят деятельность секции, кружки, аттракционы и дискотеки. Начнут работать детские лагеря и развлекательный центы.

Ограничения перестанут действовать на предпринимателей, предоставления услуг населению и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований.

Несмотря на отмену обязательно масочно-перчаточного режима, жителям города советуют продолжать пользовать средствами индивидуальной защиты на улице.

Следующий этап снятия ограничений начнется с 1 августа, сайт kp.ru сообщает, какие противоэпидемиологические меры отменят в Москве со следующего месяца.

В Москве открылись фитнес-клубы и бассейны на финальном этапе снятия ограничений из-за коронавируса.С финальным этапом снятия ограничений из-за пандемии коронавируса в Москве также открылись уличные спортивные и детские площадки, а также рестораны и кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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