2020-07-09T13:32:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве с 1 августа возобновятся мероприятия с участием менее трёх тысяч человек

В столице вновь будут показывать фильмы и спектакли, а также организовывать концерты
Ася КУЗНЕЦОВА
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 1 августа в Москве разрешат проводить концерты, спектакли и показы фильмов с ограничениями посадочных местМэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 1 августа в Москве разрешат проводить концерты, спектакли и показы фильмов с ограничениями посадочных местФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С 1 августа в Москве возобновляется показ фильмов, проведение концертов, спектаклей и других мероприятий в зданиях, где не более 3 тысяч мест и при условии половины заполнения посадочных мест, сказано в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Мэр также уточнил, что с 13 июля носить маску или респиратор на улице станет необязательным. Однако в транспорте, помещения и общественных местах режим обязательного ношения маски и перчаток остаётся в силе.

Также сохраняются и требования соблюдения социального дистанцирования.

Предприятия, возобновляющие свою работу и приём граждан, должны действовать в рамках санитарных требований Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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