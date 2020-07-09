В Москве с 1 августа возобновятся мероприятия с участием менее трёх тысяч человек
С 1 августа в Москве возобновляется показ фильмов, проведение концертов, спектаклей и других мероприятий в зданиях, где не более 3 тысяч мест и при условии половины заполнения посадочных мест, сказано в указе мэра Москвы Сергея Собянина.
Мэр также уточнил, что с 13 июля носить маску или респиратор на улице станет необязательным. Однако в транспорте, помещения и общественных местах режим обязательного ношения маски и перчаток остаётся в силе.
Также сохраняются и требования соблюдения социального дистанцирования.
Предприятия, возобновляющие свою работу и приём граждан, должны действовать в рамках санитарных требований Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU