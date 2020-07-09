Медведев рассказал, чем занимается его сын

9 Июль 2020 2020-07-09T12:45:11+03:00

Заместитель главы Совбеза намекнул, что 25-летний Илья Медведев пока не женат. Фото: Екатерина Штукина

Заместитель главы Совбеза намекнул, что 25-летний Илья Медведев пока не женат

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Илье Медведеву скоро исполняется 25 лет. Он занимается частными бизнес-проектами в сфере цифровой экономики. Так о своем сыне рассказал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отвечая на вопросы журналистов "Комсомольской правде", опубликованном на сайте kp.ru.

По словам Дмитрия Медведева, эти занятия приносят его сыну удовольствие.

- Особых успехов пока я там у него не видел, но, надеюсь, что все еще впереди, - сказал Медведев.

Что касается личной жизни Ильи, то Медведев комментировать ее отказался. Заметив, что Илья может говорить об этом только сам.

- Незамужние сотрудницы «Комсомолки» интересуются, есть ли у них шанс, - с намеком заметили мы.

- Не разочаровывайте сотрудниц «Комсомольской правды», - отшутился Медведев.

На публике со своим сыном Дмитрий Медведев появлялся всего несколько раз. Один раз фотографы сфотографировали их вместе на футбольном матче. Илья Медведев тогда был подростком.

Будучи ребенком, Илья несколько раз снимался в популярном тележурнале «Ералаш». Говорят, тогда никто не догадывался, что он сын Дмитрия Медведева.

В 2017 году Илья Медведев завершил учебу на факультете международного права в МГИМО. В вузе он учился на бюджетном отделении. При поступлении сумма набранных Ильей Медведевым очков составила 9/10 от максимальной суммы в 400 баллов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789531" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Медведев: «Мой сын занимается частными бизнес-проектами».Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил на вопросы журналистов «Комсомольской правды»

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Заместитель председателя Совета безопасности ответил на вопросы журналистов «Комсомольской правды» в эфире радио «КП» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU