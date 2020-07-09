В Роспотребнадзоре назвали 9 стран, куда можно будет летать после возобновления авиасообщения
Роспотребназдор предложил Росавиации список стран для возможного возобновления авиасообщения на первом этапе. В перечень включили Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Финляндию, Вьетнам, Китай, Монголию и Шри-Ланку.
В Министерстве транспорта России при этом добавили, что ведомство пока не получало от Роспотребнадзора список стран для международного авиасообщения.
Напомним, с 27 марта правительство России приостановило международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения коронавируса. В июне Росавиация предложила Роспотребнадзору частично открыть международное авиасообщение 15 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU