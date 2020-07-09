Впервые за 15 лет в США решили возобновить смертную казнь

9 Июль 2020 2020-07-09T13:21:01+03:00

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Впервые за более чем за 15 лет в США приведут в действие смертную казнь. Приговор будет исполнен относительно преступников осужденных на федеральном уровне.

Казни начнутся в понедельник 13 июля. Всего за следующую неделю смертельные инъекции сделают трем заключенным в штате Индиана. Высшая мера наказания назначена за убийство детей. Члены семей преступников будут присутствовать на казни, но с условием, что будут соблюдены все меры безопасности. Обязательно должны быть одеты защитные маски и перчатки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники из числа сотрудников исправительных учреждений.

Напомним, что последний раз смертный приговор приводили в исполнение на территории США в 2003 году. С тех пор действовал неофициальный мораторий по причине несогласованности правил применения смертельных инъекций. Смертные казни были отменены на федеральном уровне, но власти отдельных штатов применяли смертную казнь в отношении особо опасных преступников по распоряжению властей.

ИСТОЧНИК KP.RU