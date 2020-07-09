Мэр Сеула пропал, оставив дома записку
Полиция начал поиски после заявления его дочери
Полиция ищет мэра столицы Южной Кореи после заявления дочери о его пропажеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полиция объявила пропавшим и ведёт поиски мэра Сеула Пак Вонсуна. О его пропаже заявила дочь, сообщает агентство Younhap.
Она также рассказала, что он ушёл из дома накануне, оставив записку, похожую на завещание.
Полиция ищет мэра с помощью беспилотников и полицейских собак. Телефон Пак Вонсуна отключен.
ИСТОЧНИК KP.RU