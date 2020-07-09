2020-07-09T13:27:37+03:00
Общество

Журналиста Аркадия Бабченко включили в перечень террористов и экстремистов

Причины такого решения пока что не объяснили
Ксения АНУФРИЕВА
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Журналиста Аркадия Бабченко включили в перечень террористов и экстремистовЖурналиста Аркадия Бабченко включили в перечень террористов и экстремистовФото: REUTERS
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Федеральная служба по финансовому мониторингу включила в перечень террористов и экстремистов российского журналиста Аркадия Бабченко, покинувшего Россию в 2017 году. Сведения об этом появились в четверг, 9 июля, в реестре на официальном сайте ведомства. Причины такого решения пока что не объяснили.

Аркадия Бабченко – отечественный писатель и оппозиционный журналист. Зимой 2017 год он покинул Россию из-за угроз в адрес своей семье, какое-то время жил в Праге и Израиле, а потом переехал в Киев.

Осень прошлого года журналист заявил, что покидает Украину, поскольку несогласен с ее политикой. Громкий инцидент с Бабченко случился именно в этой стране: местные СМИ и власти заявили, что российского журналиста якобы застрелили на лестничной клетке его дома в Киеву. Через сутки было объявлено, что данные о «смерти» Бабченко являлись частью специальной операции правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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