В Кремле прокомментировали задержание Сергея Фургала

9 Июль 2020 2020-07-09T13:39:57+03:00

Песков отметил, что делать выводы о деле пока что рано

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В Кремле заявили, что делать выводы о принадлежности задержанного хабаровского губернатора Сергея Фургала к криминальным группировкам преждевременно и данный вопрос может решить только суд. Решение об отставке Фургала еще не принято, напомнил 9 июля, в четверг, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

- Решение о принадлежности того или иного гражданина, будь то губернатор или кто-то другой, к криминальному миру может принять только суд, а предъявленные обвинения должны быть доказаны в юридическом порядке. Без этих доказательств делать какие-то выводы преждевременно, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, можно ли считать обстановку на территории Дальнего Востока настолько серьезной, что представители криминальных группировок могут быть во власти региона.

Напомним, что сегодня губернатор Хабаровского края был задержан и отправлен в Главное управления по расследованию особо важных дел Москвы. Его обвинил в организации покушения и убийствах. Следственный комитет заявил, что политика задержали в связи с расследованием дела в отношении преступной группировки, которая в 2004-2005 годах была причастна к совершению особо тяжких преступлений против предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/789581" frameborder="0"></iframe> Задержание хабаровского губернатора Сергея Фургала.Сергея Фургала задержали прямо на рабочем месте. Его заподозрили в организации убийств бизнесменов в 2004 - 2005 годах

ИСТОЧНИК KP.RU