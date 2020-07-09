2020-07-09T13:36:42+03:00
Общество

1000 косметических средств от QNET переданы на благотворительность

Международная компания QNET передала фонду помощи сиротам, людям с инвалидностью и в трудной жизненной ситуации «Река детства», благотворительному собранию «Все вместе» и ассоциации «Союз волонтерских организаций и движений» 1000 косметических средств
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Это освежающие тоники, дневные и ночные кремы серии Elixa с эфирными маслами.

Первые подарки направили в социальный приют для бездомных женщин в Ясеневе. Дамам вручили косметику для очищения, увлажнения и питания кожи. Экстракты цветов в составе средств имеют ароматерапевтический эффект – успокаивают и поднимают настроение.

Более 300 кремов и тоников были направлены в ГКБ им. В.В. Виноградова врачам, которые лечат пациентов с Covid-19, также часть косметической продукции передали волонтерам, которые работают с фондами. По словам директора Ассоциации «Союз волонтерских организаций и движений» Владимира Хромова, медики были очень признательны за подарок, ведь защитные средства очень вредят их коже.

В начале июля в Казахстане средства Elixa получили инфекционисты, чья кожа пострадала от ношения масок и перчаток. Под маской на лицах возникают покраснения и воспаления, а косметика Elixa вернет коже красоту и здоровье.

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