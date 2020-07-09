1000 косметических средств от QNET переданы на благотворительность
Это освежающие тоники, дневные и ночные кремы серии Elixa с эфирными маслами.
Первые подарки направили в социальный приют для бездомных женщин в Ясеневе. Дамам вручили косметику для очищения, увлажнения и питания кожи. Экстракты цветов в составе средств имеют ароматерапевтический эффект – успокаивают и поднимают настроение.
Более 300 кремов и тоников были направлены в ГКБ им. В.В. Виноградова врачам, которые лечат пациентов с Covid-19, также часть косметической продукции передали волонтерам, которые работают с фондами. По словам директора Ассоциации «Союз волонтерских организаций и движений» Владимира Хромова, медики были очень признательны за подарок, ведь защитные средства очень вредят их коже.
В начале июля в Казахстане средства Elixa получили инфекционисты, чья кожа пострадала от ношения масок и перчаток. Под маской на лицах возникают покраснения и воспаления, а косметика Elixa вернет коже красоту и здоровье.