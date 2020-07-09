9 Июль 2020 2020-07-09T13:45:33+03:00

Закон о лишении свободы до 10 лет за наркопропаганду в интернете внесли в Госдуму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Законопроект о лишении свободы до 10 лет за склонение к потреблению наркотиков в интернете внесен в Государственную Думу России. Об этом 9 июля сообщил глава комиссии Госдумы Василий Пискарев.

Комиссия российского правительства по законопроектной деятельности уже поддержала данный проект нормативно-правового акта. Инициатива также предусматривает лишение свободы на срок 12-15 лет за любую пропаганду потребления наркотиков, приведшую по неосторожности к смерти двух и более лиц. Документ должен дополнить статью 230 Уголовного кодекса, которая устанавливает ответственность за склонение к наркопотреблению и потреблению психотропных веществ.

Как ранее писал сайт kp.ru, правительство одобрило закон еще в конце июля, однако его долгое время не вносили в Государственную думу из-за необходимости внесения изменений и доработок в других разделах Кодекса.

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ИСТОЧНИК KP.RU