2020-07-09T14:29:31+03:00
Общество

Школьные линейки 1 сентября в России решили провести, но с мерами безопасности

В Минпросвещения изменили принятое ранее решение об отмене праздника в честь начала учебного года
Ася КУЗНЕЦОВА
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Традиционные школьные линейки 1 сентября пройдут, но с мерами безопасностиТрадиционные школьные линейки 1 сентября пройдут, но с мерами безопасностиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Традиционные школьные линейки в России 1 сентября всё-таки пройдут, но с мерами безопасности, сообщили в Минпросвещения.

- Что касается линеек, то линейки традиционные — они пройдут. Но, понятно, нужно будет обеспечить необходимые условия, для того, чтобы обеспечить здоровье школьников, здоровье учителей. Создать максимально безопасные условия. Но от линеек мы не откажемся, - заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что, Сергей Кравцов анонсировал школьные линейки 1 сентября "не в традиционной форме" из-за ограничений на массовые мероприятия в школах. При этом глава Минпросвещения отметил, что новый учебный год начнётся начнется с учетом всех требований эпидемиологической безопасности.

Кроме того, глава министерства просвещения выразил надежду на возобновление очного образовательного процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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