Сергея Фургала доставили на допрос в СК в Москве

9 Июль 2020 2020-07-09T14:17:27+03:00

Сергея Фургала доставили в Следственный комитет в Москве для допроса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в Следственный комитет в Москве для допроса.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Сергея Фургала задержали утром 9 июля около его дома по подозрению в организации покушений на убийство и убийствах нескольких предпринимателей в 2004 - 2005 годах.

Также задержали четверых фигурантов дела, по предварительным данным, участвовавших в организованной им преступной группе.

Фургала обвиняют в в организации убийств предпринимателя Евгения Зори в 2004 году и предпринимателя Олега Булатова в 2005 году.

Сайт KP.ru опубликовал видео задержания Сергей Фургала.

ИСТОЧНИК KP.RU