Сергея Фургала доставили на допрос в СК в Москве
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в Следственный комитет в Москве для допроса.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что Сергея Фургала задержали утром 9 июля около его дома по подозрению в организации покушений на убийство и убийствах нескольких предпринимателей в 2004 - 2005 годах.
Также задержали четверых фигурантов дела, по предварительным данным, участвовавших в организованной им преступной группе.
Фургала обвиняют в в организации убийств предпринимателя Евгения Зори в 2004 году и предпринимателя Олега Булатова в 2005 году.
Сайт KP.ru опубликовал видео задержания Сергей Фургала.
ИСТОЧНИК KP.RU