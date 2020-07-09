2020-07-09T14:17:27+03:00
Происшествия

Сергея Фургала доставили на допрос в СК в Москве

Главу Хабаровского края обвиняют в организации убийств
Ася КУЗНЕЦОВА
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Сергея Фургала доставили в Следственный комитет в Москве для допросаСергея Фургала доставили в Следственный комитет в Москве для допросаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в Следственный комитет в Москве для допроса.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Сергея Фургала задержали утром 9 июля около его дома по подозрению в организации покушений на убийство и убийствах нескольких предпринимателей в 2004 - 2005 годах.

Также задержали четверых фигурантов дела, по предварительным данным, участвовавших в организованной им преступной группе.

Фургала обвиняют в в организации убийств предпринимателя Евгения Зори в 2004 году и предпринимателя Олега Булатова в 2005 году.

Сайт KP.ru опубликовал видео задержания Сергей Фургала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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