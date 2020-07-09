В Кремле не знают о публикации на Украине якобы разговора Путина и Порошенко

9 Июль 2020 2020-07-09T14:33:26+03:00

Песков заявил, что не в курсе публикации на Украине якобы разговора Путина и Порошенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает о публикации на Украине материала, которые якобы содержит запись телефонного разговора между российским президентов Владимиром Путиным и экс-главой Украины Петром Порошенко от 2015 года.

- Я не в курсе, что это за публикация. Разговоры глав государств проходят в закрытом режиме, не знаю, как они могли бы сделать подобную запись. Но сложно судить, не знаю просто, о чем вы говорите, мы незнакомы с этой публикацией, - объяснил пресс-секретарь лидера России, чьи слова цитирует ТАСС.

Публикацию, о которой идет речь, обнародовал сегодня внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач. Он заявил, что это якобы «аудиозапись телефонного разговора Петра Порошенко с Владимиром Путиным» от 30 апреля 2015 года, в которой политики обсуждают минские соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU