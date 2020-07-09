2020-07-09T15:12:46+03:00
Общество

Уголовное дело о геноциде в отношении жителей Сталинградской области возбудил СК

Во время Великой Отечественной войны немецкие солдаты убили сотни тысяч мирных жителей Сталинграда и области
Анастасия РЫШКОВА
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СК возбудил уголовное дело о геноциде совершенном немецкими военными во времена ВОВСК возбудил уголовное дело о геноциде совершенном немецкими военными во времена ВОВФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Следственный комитет РФ возбудил Уголовное дело о геноциде, совершенном немецкими военными в отношении жителей Сталинградской области (Волгоградская область в наше время) во время Великой Отечественной войны возбудил Следственный Комитет Российской Федерации.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Волгоградской области по результатам процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградской области) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ ("Геноцид")", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Напомним, что в ходе Великой Отечественной Войны 1941-1945 года СССР потерял миллионы солдат и сотни тысяч мирных жителей. Сталинградская битва стала одним из важнейших боевых противостояний Красной армии с Вермахтом. Противник пытался блокировать одну из главных водных артерий Советского Союза. Основной целью немецких войск было отрезать путь к Кавказу. Сталинградская битва продолжалась почти семь месяцев. Красная армия понесла большие потери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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