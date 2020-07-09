2020-07-09T15:08:45+03:00
В мире

Мэра Сеула нашли мёртвым

Ранее его дочь обратилась в полицию из-за пропажи Пак Вон-суна
Ася КУЗНЕЦОВА
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Мэр Сеуал Пак Вон-сун найден мёртвымМэр Сеуал Пак Вон-сун найден мёртвымФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мэр Сеула Пак Вон Сун обнаружен мёртвым, сообщает китайский телеканал CGTN.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что дочь мэра Сеула обратилась в полицию после того, как её отец ушёл, оставив дома "записку, похожую на завещание". После её заявления полиция приступила к поискам пропавшего чиновника с помощью собак и беспилотников.

Отмечалось также, что телефон мэра был отключён.

Позже полиция Южной Кореи опровергла сообщения китайских СМИ о гибели Пак Вон-суна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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