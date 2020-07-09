Мэра Сеула нашли мёртвым
Ранее его дочь обратилась в полицию из-за пропажи Пак Вон-суна
Мэр Сеуал Пак Вон-сун найден мёртвымФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мэр Сеула Пак Вон Сун обнаружен мёртвым, сообщает китайский телеканал CGTN.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что дочь мэра Сеула обратилась в полицию после того, как её отец ушёл, оставив дома "записку, похожую на завещание". После её заявления полиция приступила к поискам пропавшего чиновника с помощью собак и беспилотников.
Отмечалось также, что телефон мэра был отключён.
Позже полиция Южной Кореи опровергла сообщения китайских СМИ о гибели Пак Вон-суна.
ИСТОЧНИК KP.RU