2020-07-09T15:18:27+03:00
Общество

Путин заявил, что вспышек коронавируса после голосования по поправкам в Конституцию не было

Чтобы снизить риск распространения вируса, голосование проводили не в один день, а в течение недели
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: REUTERS
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Президент Владимир Путин сообщил, что голосование по поправкам в Конституцию не привело к новым вспышкам коронавируса. Напомним, россияне голосовали в течение недели, в двух регионах проходило дистанционное голосование. На участках действовали строгие правила - в помещение пускали только в масках, было ограничение на число людей, которым одновременно разрешено заходить на участки для голосования.

- С точки зрения обеспечения безопасности все было сделано просто идеально,- приводит слова Владимира Путина РИА Новости.- И после всех этих мероприятий 1 июля очевидно, что и специалисты, доктора отмечают, что никаких ни вспышек у нас нет, ни роста заболеваемости. А наоборот продолжается дальнейшее снижение.

За минувшие сутки в России зафиксировали 6 509 новых случаев заражения.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в стране разрабатывают 17 перспективных вакцин от коронавируса, некоторые исследовательские группы планируют завершить тестирование на людях в августе. Вакцинация будет добровольной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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