2020-07-09T15:05:51+03:00
Общество

Путин заявил, что вспышек коронавируса после голосования по поправкам в Конституцию не было

Чтобы снизить риск распространения вируса, голосование проводили не в один день, а в течение недели
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Президент Владимир Путин сообщил, что голосование по поправкам в Конституцию не привело к новым вспышкам коронавируса. Напомним, россияне голосовали в течение недели, в двух регионах проходило дистанционное голосование. На участках действовали строгие правила - в помещение пускали только в масках, было ограничение на число людей, которым одновременно разрешено заходить на участки для голосования.

- С точки зрения обеспечения безопасности все было сделано просто идеально,- приводит слова Владимира Путина РИА Новости.- И после всех этих мероприятий 1 июля очевидно, что и специалисты, доктора отмечают, что никаких ни вспышек у нас нет, ни роста заболеваемости. А наоборот продолжается дальнейшее снижение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зеленский объяснил проблемы Украины високосным годом
Уголовное дело о геноциде в отношении жителей Сталинградской области возбудил СК
Москва стала лидером по числу возрастных невест
Путин заявил, что вспышек коронавируса после голосования по поправкам в Конституцию не было
Мэра Сеула нашли мёртвым
В Кремле не знают о публикации на Украине якобы разговора Путина и Порошенко
Сергея Фургала доставили на допрос в СК в Москве
Школьные линейки 1 сентября в России решили провести, но с мерами безопасности
Закон о лишении свободы до 10 лет за наркопропаганду в интернете внесли в Госдуму
1000 косметических средств от QNET переданы на благотворительность
Впервые за 15 лет в США решили возобновить смертную казнь
В Кремле прокомментировали задержание Сергея Фургала
Журналиста Аркадия Бабченко включили в перечень террористов и экстремистов
Мэр Сеула пропал, оставив дома записку
Россия может возобновить международное авиасообщение в августе
В Роспотребнадзоре назвали 9 стран, куда можно будет летать после возобновления авиасообщения
Дмитрий Медведев рассказал, чем занимается его сын
В Москве с 1 августа возобновятся мероприятия с участием менее трёх тысяч человек
В Москве отменят почти все ограничения с 13 июля
Жириновский заявил о возможной отставке всей ЛДПР в знак протеста против задержания Фургала
Рейс с задержанным губернатором Хабаровского края сел в Шереметьево
Стало известно, может ли коронавирус попасть в дом через кондиционер
Возможность возобновить авиасообщение оценит Минтранс