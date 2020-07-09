2020-07-09T15:06:57+03:00
Общество

Москва стала лидером по числу возрастных невест

Именно здесь женщины в возрасте 55-59 лет чаще всего выходят замуж
Елена АКИМОВА
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Москва стала лидером по числу возрастных невестМосква стала лидером по числу возрастных невестФото: Ксения ШАРОВА
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Москва стала лидером по числу возрастных невест. Здесь женщины в возрасте 55-59 лет чаще всего выходят замуж. За прошлый год они сыграли 15 тысяч свадеб.

В лидерах и Московская область – здесь зарегистрировано 1084 поздних брака. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с показателем в 802 свадеб.

А вот меньше всего возрастных невест оказалось в Ненецком автономном округе, их в 2019 году было всего десять. Такие данные приводит Росстат.

Клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников уверен, что на брак в таком возрасте женщины решаются в случае изменения привычного темпа жизни.

- Дети и внуки выросли, круг общения сужается. Часто второй половинкой становится человек, отношения с которым не дошли до загса в молодости. Либо это просто штамп в паспорте, а вместе пара уже много лет. Но из-за возраста появляются опасения, что один из супругов может умереть и тогда второй будет распоряжаться совместным имуществом, - пояснил NEWS.ru эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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