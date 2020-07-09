Зеленский объяснил проблемы Украины високосным годом

9 Июль 2020 2020-07-09T15:23:20+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский списал все проблемы страны, включая пандемию коронавируса и экономическую нестабильность, на високосный год. Он заявил, что у Украины "друзей немного". Напомнил про заявление бывшего главы Нацбанка Валерии Гонтаревой о том, что МВФ не стоит оказывать Украине помощь, пока в стране не назначат нового главу национального банка.

- Людей, которые "помогают" из-за границы, - их хватает. Но мы вас понимаем, знаем, сколько из-за этого курса украинских предприятий закрылись. И курс, и все остальное, и Covid-19, мы выйдем из этой ситуации, все стабилизируем. Такой, как говорится, самый сложный високосный год,- приводит его слова издание Страна.ua.

На сайте президента появилась петиция об отставке. Автор инициативы напомнил Зеленскому об обещании, данном во время предвыборной кампании. Тогда кандидат в президенты заявил, что если нарушит закон, то сам уйдет с поста. В петиции сообщили, что президент не задекларировал огромную сумму с продажи облигаций.

ИСТОЧНИК KP.RU