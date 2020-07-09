Украинским военным приказали осушить лужи перед визитом Зеленского

9 Июль 2020 2020-07-09T15:17:02+03:00

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9 июля президент Украины Владимир Зеленский должен посетить 204-ю Севастопольскую бригаду тактической авиации, которая находится в Луцке. К визиту главы государства начали готовиться накануне. Военным поручили привести в порядок дороги, которые не ремонтировались 20 лет. Первым делом, надо было выгрести воду из луж на выезде с летного поля на КПП. Так как времени было в обрез, пользовались всеми подручными средствами.

- Военные выгребали воду из луж бутылками и листьями, таким образом осушая болото. <…> Сначала военные осушили ямы, после чего их залили смолой и засыпали гравием, - сообщает "24 канал".

Напомним, накануне репутация Зеленского серьезно пошатнулась. На сайте главы государства появилась петиция об отставке. Ее авторы напомнили, что в 2019 году Зеленский обещал уйти с поста, если нарушит закон. Спустя год он, судя по всему, прокололся. Президент признался, что не задекларировал огромную сумму доходов от продажи ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа) и этим нарушил Закон "О предупреждении коррупции". Это и стало поводом для написания петиции.

ИСТОЧНИК KP.RU