Джордж Флойд сказал полицейскому, что не может дышать 20 раз: опубликована расшифровка диалога

9 Июль 2020 2020-07-09T15:37:16+03:00

Смерть Флойда заставила людей выйти на акции против расизма Фото: REUTERS

Смерть Флойда стала поводом для массовых акций протестов в США и Европе

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Перед смертью американец Джордж Флойд 20 раз сказал полицейским, что не может дышать. Опубликована стенограмма разговора мужчины с полицейскими.

Напомним, Флойд погиб в результате удушающего приема, который применил офицер. После его смерти сначала в Миннеаполисе, затем в других городах США и Европы, начались акции протеста против расизма. Активисты уверены, что причиной агрессии полицейских стал цвет кожи мужчины.

Задержание попало на камеры наблюдения. Благодаря записям удалось восстановить диалог между офицерами и задержанным:

- Ты собираешься убить меня, чувак,- сказал Флойд, когда его повалили на землю, расшифровку приводит Daily Mail.

Полицейский встал коленом ему на шею. Темнокожий американец 20 раз повторил фразу, что ему нечем дышать.

- Тогда перестань говорить, перестань кричать. Для разговора требуется чертовски много кислорода, - сказал Дерек Шовен.

Офицер держал свое колено на шее Флойда почти 8 минут, даже когда тот перестал двигаться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784908" frameborder="0"></iframe> На новых кадрах ареста Флойда полиция игнорирует просьбы прохожих отпустить мужчину.Бывший сотрудник полиции Ту Тао игнорирует крики о помощи со стороны прохожих

ИСТОЧНИК KP.RU