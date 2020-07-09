Джордж Флойд сказал полицейскому, что не может дышать 20 раз: опубликована расшифровка диалога
Перед смертью американец Джордж Флойд 20 раз сказал полицейским, что не может дышать. Опубликована стенограмма разговора мужчины с полицейскими.
Напомним, Флойд погиб в результате удушающего приема, который применил офицер. После его смерти сначала в Миннеаполисе, затем в других городах США и Европы, начались акции протеста против расизма. Активисты уверены, что причиной агрессии полицейских стал цвет кожи мужчины.
Задержание попало на камеры наблюдения. Благодаря записям удалось восстановить диалог между офицерами и задержанным:
- Ты собираешься убить меня, чувак,- сказал Флойд, когда его повалили на землю, расшифровку приводит Daily Mail.
Полицейский встал коленом ему на шею. Темнокожий американец 20 раз повторил фразу, что ему нечем дышать.
- Тогда перестань говорить, перестань кричать. Для разговора требуется чертовски много кислорода, - сказал Дерек Шовен.
Офицер держал свое колено на шее Флойда почти 8 минут, даже когда тот перестал двигаться.
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ИСТОЧНИК KP.RU