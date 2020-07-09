2020-07-09T15:58:20+03:00
Общество

PayPal прекращает денежные переводы внутри России с 31 июля

Ранее в компании заявляли о переходе на новую бизнес-модель
Юлия САЛЬНИКОВА
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Внутренние переводы в компании прекратят уже в августеВнутренние переводы в компании прекратят уже в августеФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Международная платежная система PayPal с 31 июля останавливает переводы между пользователями внутри России.

- Вы не сможете отправлять пользователям PayPal в России или получать платежи от пользователей PayPal в России,- сказано на сайте американской компании.

Но при этом сохранится возможность совершать платежи зарубежным пользователям PayPal, а также принимать платежи от зарубежных пользователей.

Ранее в ТАСС со ссылкой на источник на рынке сообщали, что в компании планируют с августа изменить бизнес-модель и сконцентрироваться на "трансграничных операциях". Операции по переводу денег внутри России приносили компании доход меньше, чем операции по переводу в другие страны и из других стран в Россию, поэтому они решили сконцентрироваться на том, что считают своим конкурентным преимуществом.

Несмотря на изменения, в PayPal не планируют отказываться от офиса в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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