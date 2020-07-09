Диетолог посоветовала, как выбрать мороженое, чтобы не поправиться

9 Июль 2020 2020-07-09T15:52:01+03:00

Важно не только правильно выбирать холодное лакомство, но и употреблять его

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Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова дала совет, как правильно выбрать мороженое, а еще напомнила, что холодное лакомство нужно уметь правильно есть.

Первое, что нужно помнить – чем проще состав у продукта, тем лучше. Значит внутри минимум химии. Нужно не лениться и читать сведения на упаковке.

- Я бы отдала предпочтение сливочному пломбиру с содержанием жира 15%. А вот фруктовый лед я не покупаю, - говорит о личных предпочтениях специалист.

В составе льда много красителей и добавок, которые могут вызвать аллергию. Помимо этого, нельзя забывать о наполнителях из сахара. Это значит, что потребляются быстрые углеводы. А вместе с пломбиром - белки, и жиры, и углеводы.

Остальное мороженое может оказаться потенциально опасно. Нужно руководствоваться вкусом и интуицией.

Если человек следит за весом, то нужно соизмерять размер порции. А вот худеющим выбирать только штучный десерт, чтобы не съест лишнего.

- Употребляя пломбир по одной порции пару раз в неделю человек точно не поправится. А снизить калорийность молочного продукта можно, смешав его с ягодами. Например, у щербета энергетическая ценность ниже, чем у пломбира, - заключила в беседе с Пятым каналом Дианова.

ИСТОЧНИК KP.RU