2020-07-09T16:12:02+03:00
В мире

Лишившаяся ноги «Мисс Колумбия» устроила зажигательные танцы

Девушка не теряет духа и намерена жить полной жизнью [видео]
Елена АКИМОВА
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Даниэлла Альварес смогла победить онкологию. ФОТО: https://www.instagram.com/danielaalvareztv/Даниэлла Альварес смогла победить онкологию. ФОТО: https://www.instagram.com/danielaalvareztv/
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Стойкости духа Даниэллы Альварес, получившей титул «Мисс Колумбия» в 2011 году, можно только дивиться. Три недели назад 32-летняя красавица лишилась ноги – врачи ампутировали часть левой голени из-за осложнений после рака. Но это обстоятельство не стало поводом для расстройства, девушка, вопреки всем невзгодам, продолжает танцевать.

Танцы – это любимое занятие Даниэллы и пока ее протез не готов, она не собирается лежать на кровати. Недавно красавица опубликовала видео, на котором танцует в объятиях брата.

«Трудности не имеют значения! Мы должны оставаться неунывающими», — написала в посте Альварес.

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Потерявшая ногу Мисс Колумбия устроила зажигательные танцы
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Танец получился трогательным, но вселяющим уверенность, что совсем скоро в жизни этой сильной девушки все будет хорошо. Трудностей ей хватило. Даниэлла смогла победить рак, опухоль удалили из брюшной полости. Затем последовала череда осложнений, которая привела к поражению конечности. На кону стояла жизнь девушки, и медики решились на ампутацию.

«Я перенесла последнюю операцию и не перестаю посвящать себя преодолению трудностей, пока не достигну своей цели. Я полна сил и мечтаний», — заявила «Мисс Колумбия».

Она делится планами: как только будет готов протез, то начнет заниматься плаванием, а потом сядет на велосипед, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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