2020-07-09T16:24:14+03:00
В мире

В немецком издании заявили, что российский комплекс "Прометей" может сбивать метеориты

"Прометей" станет первым поколеним систем противокосмической обороны
Юлия САЛЬНИКОВА
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Немцы заявили, что аналогов российскому комплексу в мире нетНемцы заявили, что аналогов российскому комплексу в мире нетФото: REUTERS
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В немецком издании Focus вышла статья о российских зенитно-ракетных комплексах С-500 "Прометей". Напомним, заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что системы будут готовы к поставкам в войска уже в этом году. "Прометей" уже называют на Западе супер-комплексом из-за того, что он способен поражать мишени даже в космосе, в том числе спутники.

- Одним словом, российский комплекс противовоздушной обороны на 15-20 лет опережает конкурентные системы Запада. Еще в 2019 году китайские эксперты подозревали, что С-500 является самой передовой системой, используемой российскими военными и, вероятно, во всем мире,- пишет автор немецкого издания.

Комплекс сможет поражать мишени на расстоянии до 600 километров, дальность перехвата, превышает американский аналог THAAD в 2-3 раза. В связи с чем, немцы предположили, что "Прометей" можно использовать для защиты от метеоритов и других небесных тел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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