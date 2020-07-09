В МИД назвали слухами информацию об обмене Уилана на арестованных в США россиян

9 Июль 2020 2020-07-09T16:32:40+03:00

В ведомстве уточнили, что эта информация не соответствует действительности

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Россия не планирует обменивать Пола Уилана на россиян, арестованных в США. В МИД РФ информацию о то, что такая договоренность с американскими властями достигнута, опровергли.

Американец был задержан в Москве в 2018 году по делу о шпионаже. В июне суд вынес приговор - Пола Уилана отправили в колонию на 16 лет. Следователи нашли доказательства того, что разведчик собирал секретные данные, прикидываясь туристом. Сразу же после приговора появились слухи, что США собираются обменять Уилана на кого-то из россиян, арестованных или задержанных в штатах.

- Слухи о якобы обсуждении с США схем обмена Уилана на граждан РФ не соответствуют действительности, - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

В США назвали приговор Уилану слишком суровым, в ответ на критику в МИД напомнили, что в США и других западных странах предусмотрено гораздо более строгое наказание за шпионаж, включая пожизненное заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU