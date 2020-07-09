2020-07-09T16:40:00+03:00
Общество

Ветеринар посоветовал, как отпугнуть змей с участка

И чего нельзя делать, если гадюка уже укусила
Елена АКИМОВА
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Специалист посоветовал, как прогнать змей с участкаСпециалист посоветовал, как прогнать змей с участкаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Многие успели отметить, что змей в этом году особенно много. Ветеринарный врач, специалист по экзотическим животным Ян Ермолов дал совет, как отпугнуть ползущих со своего участка и чего категорически нельзя делать, если укусила гадюка.

Данный вид змей особенно распространен в средней полосе страны. Паниковать при виде рептилии не стоит, но если подобные гости на вашем участке стали регулярными, то нужно действовать. Отпугивать придется вовсе не змей, а грызунов, которыми змеи питаются.

-Отпугивалки для змей нормально не работают, змея не будет жить там где нет еды. А раз змея ест грызунов, то нужно прогонять их, - советует эксперт.

Как только рептилия поймет, что добычи нет, она отправится на поиски более сытного участка.

- Если встреча с гадюкой завершилась укусом, то нельзя использовать алкоголь внутрь. Это способствует разжижению крови. Не рекомендовано накладывать жгут, в противном случае есть риск получить токсический шок, - отмечает Ермолов.

После укуса змеи стоит сразу обратиться в больницу. В первые несколько секунд яд можно отсосать и большую часть достать из раны. Но не наносить надрезы и не прижигать кожу.

- Единственное, что вы можете сделать — мокрое полотенце на руку положить. <…> Действие яда провоцирует некий спазм в мышцах. <…> Также следует обратиться в поликлинику, — отметил специалист.

Отправляясь в лес, нужно соблюдать правила безопасности. Стоит позаботиться об обуви.

-Не обязательно резиновые сапоги, но ботинки с высоким верхом помогут. А вот идти в лес в шлепанцах – это плохая идея. Дети находятся в особой группе риска и им, отправляясь в лес, нужно быть особенно острожными, - заключил специалист в беседе с Пятым каналом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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