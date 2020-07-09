2020-07-09T17:27:41+03:00
В мире

В Британии кот пытался сорвать онлайн-проповедь священника

Кот по кличке Тигр привлек все внимание на себя, пытаясь незаметно выпить из хозяйской чашки молоко
Юлия САЛЬНИКОВА
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Кот не впервые врывается в "эфир"Кот не впервые врывается в "эфир"Фото: Кадр видео
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Кот Кентерберийского собора чуть не сорвал онлайн-проповедь священника Дина Роберта. На время пандемии коронавируса проповеди читают не в храмах и соборах, а онлайн, у монитора компьютера. Так было и в этот раз, но все внимание слушателей привлекли не слова священника, а кот по кличке Тигр, который прямо во время трансляции запрыгнул на стол и пытался незаметно выпить молоко.

Запись появилась в твиттере собора.

Подписчики принялись обсуждать кота, который, как выяснилось, не в первый раз врывается в "эфир". Многие интересуются самочувствием кота, один из пользователей решил, что на записи кот хромает.

Онлайн- трансляции во время пандемии стали выходом не только для священников, но и для чиновников, которые теперь могут проводить совещания. Но и тут бывают казусы. Например, во время онлайн совещания с президентом Бразилии один из чиновников появился голым - забыл выключить камеру.

Кот пытался сорвать онлайн-проповедь священника .One of Canterbury Cathedral s cats, Tiger, helped itself to some milk during a morning message from Dean Robert Willis on July 6. Willis was recording a sermon on the grounds of the cathedral on Monday when Tiger cat jumped onto a table and began drinking from a milk jug. For more info, please go to https://globalnews.ca/tag/viral/ Subscribe to Global News Channel HERE: http://bit.ly/20fcXDc Like Global News on Facebook HERE: http://bit.ly/255GMJQ Follow Global News on Twitter HERE: http://bit.ly/1Toz8mt Follow Global News on Instagram HERE: https://bit.ly/2QZaZIB #GlobalNews #Trending #Viral

ИСТОЧНИК KP.RU

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