Мы в самом начале пандемии, заявил заявил американский инфекционист

9 Июль 2020 2020-07-09T17:22:30+03:00

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Американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи заявил, что мир все еще находится на начальном этапе пандемии коронавируса.

"Мы видим крупные вспышки коронавируса в Бразилии, ЮАР и сейчас в Азии, поэтому мы пока в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет", - сказал Фаучи.

Он отметил, что страны мира, которые не будут принимать все необходимые меры для снижения уровня заболевших, рискуют задержать его на своей территории намного дольше, если бы они приняли самые активные меры для его устранения. По оценке Фаучи вспышку коронавируса в США на данный момент не удалось взять под контроль.

"Плохо то, что некоторые штаты в попытке возобновить деятельность начали действовать слишком быстро в том, что касается ослабления ограничений. Многие люди, в особенности молодежь, нарушали рекомендации... В результате мы видим рост числа инфицированных в таких штатах, как Калифорния, Аризона, Флорида и Техас", - сказал он в своем интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки являются первыми по количеству инфицированных коронавирусом. Летальных случаев в этой стране на один миллион населения превышает средние показатели. С начала вспышки коронавируса в США диагностировано более 3,1 млн случаев заражения, из них 134 тысяч стали летальными.

ИСТОЧНИК KP.RU