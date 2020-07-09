Эскиз с изображением Джонни Деппа из зала суда стал мемом в Сети из-за несхожести с актером
В Сети высмеяли изображение Джонни Деппа, сделанное художником во время судебного заседания. Голливудский актер судится с бывшей женой Эмбер Херд, которая обвинила его в избиениях. Согласно закону, фотографы на заседание не допускаются. Участников процесса зарисовывают специально приглашенные на заседание художники.
Но портрет Деппа вышел настолько непохожим, что в Сети принялись придумывать, кого же напоминает человек на эскизе.
А таким его нарисовал художник Фото: кадр видеоФото: REUTERS
- Это я, притворяющийся, что у меня все хорошо на собеседованиях,- пишут в соцсетях.
- Я знаю, что судебные художники должны выходить из зала и чертить по памяти, поэтому они часто эскизы не представляют большого сходства. Но когда это Джонни Депп, они могут практиковать все, что им нравится, до приезда.
Правда, нашлись и защитники, которые утверждают, что рисовать участников процесса труднее, чем кажется.
ИСТОЧНИК KP.RU