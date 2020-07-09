Эскиз с изображением Джонни Деппа из зала суда стал мемом в Сети из-за несхожести с актером

9 Июль 2020 2020-07-09T17:46:24+03:00

Пользователи соцетей пишут, что так выглядит человек на собеседовании, который притворяется, что у него все хорошо

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В Сети высмеяли изображение Джонни Деппа, сделанное художником во время судебного заседания. Голливудский актер судится с бывшей женой Эмбер Херд, которая обвинила его в избиениях. Согласно закону, фотографы на заседание не допускаются. Участников процесса зарисовывают специально приглашенные на заседание художники.

Но портрет Деппа вышел настолько непохожим, что в Сети принялись придумывать, кого же напоминает человек на эскизе.

А таким его нарисовал художник Фото: кадр видеоФото: REUTERS

- Это я, притворяющийся, что у меня все хорошо на собеседованиях,- пишут в соцсетях.

- Я знаю, что судебные художники должны выходить из зала и чертить по памяти, поэтому они часто эскизы не представляют большого сходства. Но когда это Джонни Депп, они могут практиковать все, что им нравится, до приезда.

Правда, нашлись и защитники, которые утверждают, что рисовать участников процесса труднее, чем кажется.

ИСТОЧНИК KP.RU