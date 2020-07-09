2020-07-09T17:46:24+03:00
В мире

Эскиз с изображением Джонни Деппа из зала суда стал мемом в Сети из-за несхожести с актером

Пользователи соцетей пишут, что так выглядит человек на собеседовании, который притворяется, что у него все хорошо
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Актер перед заседаниемАктер перед заседаниемФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Сети высмеяли изображение Джонни Деппа, сделанное художником во время судебного заседания. Голливудский актер судится с бывшей женой Эмбер Херд, которая обвинила его в избиениях. Согласно закону, фотографы на заседание не допускаются. Участников процесса зарисовывают специально приглашенные на заседание художники.

Но портрет Деппа вышел настолько непохожим, что в Сети принялись придумывать, кого же напоминает человек на эскизе.

А таким его нарисовал художник Фото: кадр видео Фото: REUTERS

А таким его нарисовал художник Фото: кадр видеоФото: REUTERS

- Это я, притворяющийся, что у меня все хорошо на собеседованиях,- пишут в соцсетях.

- Я знаю, что судебные художники должны выходить из зала и чертить по памяти, поэтому они часто эскизы не представляют большого сходства. Но когда это Джонни Депп, они могут практиковать все, что им нравится, до приезда.

Правда, нашлись и защитники, которые утверждают, что рисовать участников процесса труднее, чем кажется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
НАТО усилит присутствие на Черном море по инициативе министра обороны Украины
Национальный рейтинг инвестклимата: Якутия поднялась в ТОП-20
Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час
"Думал, укусила": Австралийский автолюбитель на ходу избавился от ядовитой змеи, но попался полиции
Закон о налоговом маневре в IT по поручению Путина должны принять до 24 июля
Путин поручил до 24 июля принять закон о повышении НДФЛ для состоятельных
Павел Дуров рассказал, как Apple уничтожает стартапы по всему миру
Представитель Telegram впервые встретился с российскими властями
Эскиз с изображением Джонни Деппа из зала суда стал мемом в Сети из-за несхожести с актером
Мы в самом начале пандемии, заявил заявил американский инфекционист
В Британии кот пытался сорвать онлайн-проповедь священника
Российский МИД не исключает ответных санкций в сторону Великобритании
В Словении вандалы сожгли статую Мелании Трамп
Законопроект о запрете разглашать профессиональную тайну сотрудникам ФСБ приняли в Госдуме
Ветеринар посоветовал, как отпугнуть змей с участка
В МИД назвали слухами информацию об обмене Уилана на арестованных в США россиян
За день до исчезновения на мэра Сеула подали иск о домогательствах
Лишившаяся ноги «Мисс Колумбия» устроила зажигательные танцы
В немецком издании заявили, что российский комплекс "Прометей" может сбивать метеориты
Диетолог посоветовала, как выбрать мороженое, чтобы не поправиться
PayPal прекращает денежные переводы внутри России с 31 июля
Жириновский возмущён задержанием Сергей Фургала
Госдума одобрила в первом чтении проект о штрафах за распространение и пропаганду наркотиков
Джордж Флойд сказал полицейскому, что не может дышать 20 раз: опубликована расшифровка диалога
Эксперты объяснили, возможны ли смерчи в Москве
Украинским военным приказали осушить лужи перед визитом Зеленского
Зеленский объяснил проблемы Украины високосным годом
Уголовное дело о геноциде в отношении жителей Сталинградской области возбудил СК
Москва стала лидером по числу возрастных невест