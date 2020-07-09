"Думал, укусила": Австралийский автолюбитель на ходу избавился от ядовитой змеи, но попался полиции
В австралийском штате Квинсленда полицейский патруль остановил водителя, который сильно превысил скорость. Мужчина несся по трассе со скоростью 100 км в час, что нарушало ограничения скорости на этом участке дороги.
Патрульные остановили автомобиль нарушителя, но оказалось, что у мужчины были веские основания нарушить правила дорожного движения. Когда он сел в свой автомобиль и отправился в путь, то не сразу заметил змею, которая пригрелась на рычаге переключения передач. На рептилия он обратил внимание только после того, как ему показалось, что его кто-то укусил. Избавится от змеи на ходу оказалось непростой задачей, но австралийцу все-таки удалось выбросить ее из салона. Он прибавил скорость, испугавшись, что все-таки получил укус смертоносной коричневой змеи.
«Я думаю, что она укусила меня, она была в машине вместе со мной. Вы можете почувствовать, как бьется мое сердце», - постарался объяснить водитель.
Водитель направлялся в ближайшую больницу. Патрульные, остановив гонщика, узнали о случившемся, проверили багажник, в котором действительно находилась коричневая змея и вызвали скорую помощь.
По приезду прибывшие медики заключили, что сетчатая коричневая змея не успела укусить мужчину, но он испытал большое потрясение. Полиция отпустила мужчину и не стала выписывать ему штраф, сообщает местная онлайн-газета Brisbane Times.
Сетчатые коричневые змеи считаются одними из самых опасных в Австралии. одни из самых ядовитых змей в мире. Их укус вызывает у людей головокружение, диарею, упадок сил или конвульсии, возможны отказ почек, паралич и остановка сердца.
Австралийца остановили за превышение скорости из-за ядовитой змеи.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Что делать с машиной, если нет возможности ее поменять
ИСТОЧНИК KP.RU