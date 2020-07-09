"Думал, укусила": Австралийский автолюбитель на ходу избавился от ядовитой змеи, но попался полиции

9 Июль 2020 2020-07-09T18:02:29+03:00

Мужчина нарушил скоростной режим, так как спешил в больницу после столкновения с рептилией

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В австралийском штате Квинсленда полицейский патруль остановил водителя, который сильно превысил скорость. Мужчина несся по трассе со скоростью 100 км в час, что нарушало ограничения скорости на этом участке дороги.

Патрульные остановили автомобиль нарушителя, но оказалось, что у мужчины были веские основания нарушить правила дорожного движения. Когда он сел в свой автомобиль и отправился в путь, то не сразу заметил змею, которая пригрелась на рычаге переключения передач. На рептилия он обратил внимание только после того, как ему показалось, что его кто-то укусил. Избавится от змеи на ходу оказалось непростой задачей, но австралийцу все-таки удалось выбросить ее из салона. Он прибавил скорость, испугавшись, что все-таки получил укус смертоносной коричневой змеи.

«Я думаю, что она укусила меня, она была в машине вместе со мной. Вы можете почувствовать, как бьется мое сердце», - постарался объяснить водитель.

Водитель направлялся в ближайшую больницу. Патрульные, остановив гонщика, узнали о случившемся, проверили багажник, в котором действительно находилась коричневая змея и вызвали скорую помощь.

По приезду прибывшие медики заключили, что сетчатая коричневая змея не успела укусить мужчину, но он испытал большое потрясение. Полиция отпустила мужчину и не стала выписывать ему штраф, сообщает местная онлайн-газета Brisbane Times.

Сетчатые коричневые змеи считаются одними из самых опасных в Австралии. одни из самых ядовитых змей в мире. Их укус вызывает у людей головокружение, диарею, упадок сил или конвульсии, возможны отказ почек, паралич и остановка сердца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789648" frameborder="0"></iframe> Австралийца остановили за превышение скорости из-за ядовитой змеи.

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ИСТОЧНИК KP.RU