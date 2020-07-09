2020-07-09T18:02:29+03:00
В мире

"Думал, укусила": Австралийский автолюбитель на ходу избавился от ядовитой змеи, но попался полиции

Мужчина нарушил скоростной режим, так как спешил в больницу после столкновения с рептилией
Анастасия РЫШКОВА
Поделиться:
60% случаев укусов змей приходится именно на этот вид60% случаев укусов змей приходится именно на этот видФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В австралийском штате Квинсленда полицейский патруль остановил водителя, который сильно превысил скорость. Мужчина несся по трассе со скоростью 100 км в час, что нарушало ограничения скорости на этом участке дороги.

Патрульные остановили автомобиль нарушителя, но оказалось, что у мужчины были веские основания нарушить правила дорожного движения. Когда он сел в свой автомобиль и отправился в путь, то не сразу заметил змею, которая пригрелась на рычаге переключения передач. На рептилия он обратил внимание только после того, как ему показалось, что его кто-то укусил. Избавится от змеи на ходу оказалось непростой задачей, но австралийцу все-таки удалось выбросить ее из салона. Он прибавил скорость, испугавшись, что все-таки получил укус смертоносной коричневой змеи.

«Я думаю, что она укусила меня, она была в машине вместе со мной. Вы можете почувствовать, как бьется мое сердце», - постарался объяснить водитель.

Водитель направлялся в ближайшую больницу. Патрульные, остановив гонщика, узнали о случившемся, проверили багажник, в котором действительно находилась коричневая змея и вызвали скорую помощь.

По приезду прибывшие медики заключили, что сетчатая коричневая змея не успела укусить мужчину, но он испытал большое потрясение. Полиция отпустила мужчину и не стала выписывать ему штраф, сообщает местная онлайн-газета Brisbane Times.

Сетчатые коричневые змеи считаются одними из самых опасных в Австралии. одни из самых ядовитых змей в мире. Их укус вызывает у людей головокружение, диарею, упадок сил или конвульсии, возможны отказ почек, паралич и остановка сердца.

Австралийца остановили за превышение скорости из-за ядовитой змеи.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Что делать с машиной, если нет возможности ее поменять

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
НАТО усилит присутствие на Черном море по инициативе министра обороны Украины
Национальный рейтинг инвестклимата: Якутия поднялась в ТОП-20
Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час
"Думал, укусила": Австралийский автолюбитель на ходу избавился от ядовитой змеи, но попался полиции
Закон о налоговом маневре в IT по поручению Путина должны принять до 24 июля
Путин поручил до 24 июля принять закон о повышении НДФЛ для состоятельных
Павел Дуров рассказал, как Apple уничтожает стартапы по всему миру
Представитель Telegram впервые встретился с российскими властями
Эскиз с изображением Джонни Деппа из зала суда стал мемом в Сети из-за несхожести с актером
Мы в самом начале пандемии, заявил заявил американский инфекционист
В Британии кот пытался сорвать онлайн-проповедь священника
Российский МИД не исключает ответных санкций в сторону Великобритании
В Словении вандалы сожгли статую Мелании Трамп
Законопроект о запрете разглашать профессиональную тайну сотрудникам ФСБ приняли в Госдуме
Ветеринар посоветовал, как отпугнуть змей с участка
В МИД назвали слухами информацию об обмене Уилана на арестованных в США россиян
За день до исчезновения на мэра Сеула подали иск о домогательствах
Лишившаяся ноги «Мисс Колумбия» устроила зажигательные танцы
В немецком издании заявили, что российский комплекс "Прометей" может сбивать метеориты
Диетолог посоветовала, как выбрать мороженое, чтобы не поправиться
PayPal прекращает денежные переводы внутри России с 31 июля
Жириновский возмущён задержанием Сергей Фургала
Госдума одобрила в первом чтении проект о штрафах за распространение и пропаганду наркотиков
Джордж Флойд сказал полицейскому, что не может дышать 20 раз: опубликована расшифровка диалога
Эксперты объяснили, возможны ли смерчи в Москве
Украинским военным приказали осушить лужи перед визитом Зеленского
Зеленский объяснил проблемы Украины високосным годом
Уголовное дело о геноциде в отношении жителей Сталинградской области возбудил СК
Москва стала лидером по числу возрастных невест