2020-07-09T18:03:22+03:00
Общество

Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час

Несмотря на техническую ошибку, "нарушительнице" грозит штраф в размере 850 евро
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Водителя Ford Focus оштрафовали за езду со скоростью 703 км/чВодителя Ford Focus оштрафовали за езду со скоростью 703 км/чФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Жительница итальянской провинции Анкона попала в крайне неприятную ситуацию. Ей пришел штраф за превышение скорости до 703 километров в час.

Камера якобы зафиксировала, как Ford Focus ехал с такой скоростью по одной из городских улиц. До конца так и не понятно, что именно случилось с техникой, что она выдала такую цифру. Удивляет другое - полицейские не заметили ничего подозрительного и спокойно выписали штраф за десятикратное превышение скорости, пишет издание Autoappassionati.

Теперь женщине грозит штраф в размере 850 евро (68 тысяч рублей). Она тем не менее ничего платить не собирается, так как не считает себя виноватой.

Глава местного автодорожного комитета Джованни Строголо посоветовал "нарушительнице" не соглашаться на отмену штрафа, а сразу обратиться в суд, потребовав, при этом, компенсации от властей.

Он подчеркнул, что полиция не имела права требовать такой абсурдный штраф, так как очевидно, что автомобиль, максимальная скорость которого 250 км/ч, физически не может разогнаться до скорости летящего самолета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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