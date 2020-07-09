Национальный рейтинг инвестклимата: Якутия поднялась в ТОП-20
9 июля Агентство стратегических инициатив (АСИ) объявило результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов по итогам 2019 года. Первое место в рейтинге сохранила Москва, на втором - Татарстан, тройку лидеров замыкает Тульская область. В топ-20 прошел лишь один из дальневосточных регионов – республика Саха (Якутия).
Обратим внимание, что по сравнению с предыдущим рейтингом Якутия улучшила свою позицию на два пункта.
«Мы как всегда строим свою работу вокруг четырех ключевых направлений. Это поддержка предпринимательства, социальные и образовательные проекты, подготовка кадров, развитие регионов и городов», – сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева президенту РФ Владимиру Путину, который возглавляет наблюдательный совет организации
Топ-20 регионов национального инвестиционного рейтинга по итогам 2019 года:
1. Москва
2. Республика Татарстан
3. Тульская область
4. Санкт-Петербург
5. Московская область
6. Краснодарский край
7. Белгородская область
8. Калужская область
9. Республика Башкортостан
10. Ярославская область
11. Новгородская область
12. Тюменская область
13. Ленинградская область
14. Ханты-Мансийский АО – Югра
15. Воронежская область
16. Смоленская область
17. Ульяновская область
18. Нижегородская область
19. Новосибирская область
20. Республика Саха (Якутия)