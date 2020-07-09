Национальный рейтинг инвестклимата: Якутия поднялась в ТОП-20

9 Июль 2020 2020-07-09T18:08:20+03:00

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9 июля Агентство стратегических инициатив (АСИ) объявило результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов по итогам 2019 года. Первое место в рейтинге сохранила Москва, на втором - Татарстан, тройку лидеров замыкает Тульская область. В топ-20 прошел лишь один из дальневосточных регионов – республика Саха (Якутия).

Обратим внимание, что по сравнению с предыдущим рейтингом Якутия улучшила свою позицию на два пункта.

«Мы как всегда строим свою работу вокруг четырех ключевых направлений. Это поддержка предпринимательства, социальные и образовательные проекты, подготовка кадров, развитие регионов и городов», – сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева президенту РФ Владимиру Путину, который возглавляет наблюдательный совет организации

Топ-20 регионов национального инвестиционного рейтинга по итогам 2019 года:

1. Москва

2. Республика Татарстан

3. Тульская область

4. Санкт-Петербург

5. Московская область

6. Краснодарский край

7. Белгородская область

8. Калужская область

9. Республика Башкортостан

10. Ярославская область

11. Новгородская область

12. Тюменская область

13. Ленинградская область

14. Ханты-Мансийский АО – Югра

15. Воронежская область

16. Смоленская область

17. Ульяновская область

18. Нижегородская область

19. Новосибирская область

20. Республика Саха (Якутия)