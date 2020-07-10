Для модернизации водоснабжения Сочи будет разработана федеральная программа

10 Июль 2020 2020-07-09T18:16:12+03:00

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На решение проблем с системой водоснабжения и канализации в Сочи потребуется около 100 млрд рублей. О поддержке федерации в этом вопросе попросил губернатор Краснодарского края на селекторном совещании у замминистра строительства и ЖКХ РФ Максима Егорова.

Вениамин Кондратьев отметил, для решения проблемы износа сетей, необходимо создать отдельную комплексную программу, которая позволит привлечь средства бюджета.

«Со своей стороны край готов разработать дорожную карту поэтапной реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, взять на себя расходы по выполнению ПСД», - отметил глава Кубани.

Он же сакцентировал внимание на том, что сейчас централизованной системой водоснабжения не обеспечена треть жителей Сочи. Так, без качественной воды находятся 48 из 80 населенных пунктов. Не справляются с нагрузкой и очистные сооружения канализации, построенные в 70-х годах. Их износ составляет 70-80%.

«Проблемы кричащие. Надо не латать дыры, а прокладывать новые коммуникации. Проблему надо решать – дальше тянуть некуда», - резюмировал он.

Остро стоит вопрос и с достройкой очистных сооружений «Бзугу», первую очередь ввели в 2014 году. Для начала строительства второй очереди нужно около 1,7 млрд рублей. В целом на решение комплекса проблем потребуется порядка 100 млрд рублей.

– Проблема очистных сооружений, модернизации объектов водоснабжения и водоотведения в Сочи, одном из ключевых российских курортов, действительно назрела – из-за устаревшей инфраструктуры зачастую эти вопросы решаются практически в ручном режиме. Минстрой России рассчитывает, что все технические вопросы будут закрыты в скором времени, ведь здесь требуется оперативное решение, от него зависит и качество жизни жителей Краснодарского края, и потенциал региона как туристического направления, – подвел итоги совещания Максим Егоров.