НАТО усилит присутствие на Черном море по инициативе министра обороны Украины

9 Июль 2020 2020-07-09T18:55:31+03:00

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Министр обороны Украины Андрей Таран договорился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом об усилении присутствия альянса в черноморском регионе. Во время телефонного разговора они обсудили вопросы безопасности на востоке Украины, Таран заявил, что ситуация в районе Черного моря остается напряженной из-за того якобы, что российская сторона "меняет баланс сил", наращивая свое присутствие.

- Стороны согласились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве Черноморского региона путем увеличения патрулирования в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран-членов Альянса,- сказано в сообщении на сайте Минобороны Украины.

Напомним, 7 июля военные корабли НАТО вошли в Черное море, в связи с чем силы Черноморского флота приступили к слежению. Ранее российские военные перехватывали самолеты-разведчики США над Черным морем.

ИСТОЧНИК KP.RU