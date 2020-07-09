Доктор Мясников дал четыре совета, как не заразиться бубонной чумой

9 Июль 2020 2020-07-09T19:24:31+03:00

В Монголии и Китае зарегистрированы несколько случаев заражения людей

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Известный теледоктор Александр Мясников дал советы, как предотвратить заражение бубонной чумой. Новость о том, что в Монголии и Китае зарегистрированы случаи этой опасной болезни среди людей, всколыхнула общественность, за ситуацией наблюдает ВОЗ. Опасности, говорят во всемирной организации, нет. Российские инфекционисты поспешили объяснить людям - бубонная чума не "вспыхнула" внезапно, она распространялась в мире и раньше.

- Только в 2000-х годах число заболевших чумой по миру — более 21000 человек, 1600 из них умерло,- написал в Instagram Александр Мясников. - Слава Богу, сегодня есть антибиотики, к которым эти бациллы ещё чувствительны, поэтому смертность не почти поголовная, как в Средние века, а чуть более 7%.

Но можно обезопасить себя, чтобы вообще никогда не сталкиваться с этим заболеванием.

Таких правил всего четыре, сообщил Доктор Мясников:

Не трогать собак и кошек в зонах, где зарегистрированы случаи заболевания;

Пользоваться инсектицидами. Переносчиками болезни являются не только крысы, но и блохи;

Не касаться погибших грызунов. Доктор рассказал, что некоторые туристы увозят с собой домой в качестве сувениров "скелетики" животных.

Не медлить с приемом лекарств, если на вас чихнул зараженный:

- Если оказались на близком расстоянии от нелеченного больного и тот, к примеру, чихнул — немедля принять антибиотик Доксициклин или Ципро в профилактических целях,- сообщил теледоктор.

В районе Китая, где заразились люди, объявили третий уровень опасности. Все инфицированные связаны с фермами по выращиванию животных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/789392" frameborder="0"></iframe> Бубонная чума 2020.Мир всколыхнула новость о появлении в Китае и Монголии страшной инфекции – бубонной чумы. Бояться не нужно, но быть разумными не помешает!

ИСТОЧНИК KP.RU