В Подмосковье завершилась акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»

9 Июль 2020 2020-07-09T19:40:31+03:00

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С 3 по 9 июля жители пяти городов Московской области — Балашихи, Подольска, Королева, Мытищ и Химок — проходили тест на ВИЧ-инфекцию в мобильных пунктах тестирования. Яркие брендированные газели с надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» не первый раз в Подмосковье. Поэтому очереди к ним выстраивались заранее. Но с соблюдением всех необходимых мер профилактики коронавируса.

9 июля, подводя итоги акции в Подмосковье, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай рассказал, что в Московской области живет около 42 тысяч людей с ВИЧ-инфекцией. И отметил, что сегодня знать свой ВИЧ-статус так же важно, как знать пин-код от своей банковской карты. «Знание ВИЧ-статуса — это ответственность не только перед своим здоровьем, но и перед своими близкими. Сегодня государством предоставляются все возможности, чтобы быстро и комфортно пройти тестирование на ВИЧ. И, если у человека будет выявлен положительный результат, у него есть возможность получать необходимое лечение бесплатно», - напомнил Олег Салагай.

Главный врач ГКУЗ Московской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Александр Пронин поблагодарил организаторов акции и отметил, что акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» имеет огромное значение не только для отдельных регионов, но и для все страны: «Акция превратилась в автономную экспедицию, поскольку она полностью оснащена средствами индивидуальной защиты и высококвалифицированными специалистами».

ЧТО ДАЛЬШЕ

Следующими протестируют жителей Республики Коми.

С 13 по 16 июля тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в Сыктывкаре, Печоре и Ухте. Тестирование займет всего 15 минут, и за это время помимо результата теста каждый сможет узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики, а также обсудить со специалистом личные риски.

Акция проходит с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер, призванных помешать распространению новой коронавирусной инфекции. Консультанты используют средства индивидуальной защиты, а также проводят дезинфекцию всех поверхностей МПТ после каждого тестируемого.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru

ВАЖНО!

ВИЧ-инфекция больше не приговор. Благодаря современным лекарствам это заболевание стало хроническим - его можно сдерживать и контролировать. Антиретровирусная терапия подавляет вирусную нагрузку и не дает болезни разрушить иммунную систему. Принимать эти препараты нужно регулярно и под контролем врача