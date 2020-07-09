2020-07-09T20:17:54+03:00
Происшествия

Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств

Он доставлен в Москву
Юлия САЛЬНИКОВА
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Главу региона задержали 9 июля Фото: Следственный комитетГлаву региона задержали 9 июля Фото: Следственный комитет
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Следственный комитет предъявил обвинение в организации убийств и покушении губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

Напомним, он был задержан утром 9 июля по подозрению в причастности к особо тяжким преступлениям. Речь шла о заказных убийства предпринимателей. Уже к обеду того же дня его доставили спецбортом в Москву на дорос. В СК уточняют - Сергей Фургал фигурирует в статусе подозреваемого.

- По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области,- сообщают в пресс-службе СК.

Слухи о том, что глава региона может быть причастен к убийствам, появились осенью 2019 года, когда был задержан его бывший бизнес-партнер Николай Мистрюков. Его обвиняли в организации убийства двух хабаровских предпринимателей - Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на амурского бизнесмена Александра Смольского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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