2020-07-09T20:57:44+03:00
Происшествия

Допрос губернатора Хабаровского края Фургала длился шесть часов

Ему предъявлено обвинение в организации убийств
Юлия САЛЬНИКОВА
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Сергей Фургал задержан 9 июляСергей Фургал задержан 9 июляФото: кадр с оперативного видео
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Задержанного 9 июля губернатора Хабаровского края Сергея Фургала допрашивали около шести часов. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Глава региона проходит по делу об организации убийств в качестве подозреваемого. Вечером 9 июля ему предъявлено обвинение. По версии следствия, преступная группа действовала с 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Участники этой группы могли быть причастны как у покушениям, так и к убийствам.

Сайт kp.ru писал, что осенью 2019 года задержан по той же статье бизнес-партнер Сергея Фургала, Николай Мистрюков. Его обвиняют в убийстве, но приговор пока не вынесен. Тогда появились первые подозрения, что к этим преступлениям мог быть причастен и глава региона.

Дело Сергея Фургала расследуют в Главном следственном управлении СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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