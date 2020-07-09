Стала известна причина смерти мэра Сеула Пак Вон Суна: Следствие подозревает самоубийство

9 Июль 2020 2020-07-09T21:18:23+03:00

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Стала известная причина смерти мэра Сеула, Пак Вон Суна. Следователи считают, он совершил самоубийство.

Напомним, о пропаже чиновника заявила его дочь. С ее слов отец ушел из дома, выключив телефон, при этом дома он оставил записку, "похожую на завещание".

К поискам подключились наземные службы полиции, кинологи с собаками, высокопоставленного чиновника искали с помощью беспилотников. Его тело удалось обнаружить только спустя семь часов.

Чиновник полиции Чой Ик-Су сообщил на брифинге, что на месте происшествия не было следов борьбы. Предварительная версия случившегося - самоубийство, но "потребуется тщательное расследование".

- Тело мэра было обнаружено на горе Бугак в северной части Сеула около полуночи, около того места, где последний раз был обнаружен сигнал его телефона, - сообщили в Сеульском столичном полицейском управлении, передает Reuters.

Днем ранее его обвинили в сексуальных домогательствах.

Пак Вон Сун считалася одним из перспективных кандидатов на президенсткие выборы в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU