2020-07-09T21:50:24+03:00
В мире

Врачи провели уникальную операцию по разделению сиамских близнецов, сросшихся черепами

Потребовалось три операции, чтобы девочки смогли жить отдельно друг от друга
Юлия САЛЬНИКОВА
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Девочки родились в Центральной Африке Фото: www.ospedalebambinogesu.itДевочки родились в Центральной Африке Фото: www.ospedalebambinogesu.it
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В Италии врачи провели уникальную операцию по разделению сиамских близнецов. Девочки, Эрвина и Префина, родились два года назад в Центральной Африке. У них одна из самых сложных форм срастания черепа, поэтому не все врачи оказались готовы взяться за операцию. Общими у девочек была не только кожа и кости черепа, но и венозная сеть сосудов, по которым шла кровь в мозг и к сердцу.

В педиатрическом госпитале Bambino Gesù согласились, но ждать пришлось около года - столько шла подготовка.

После операции девочки смогли впервые увидеть друг друга Фото: www.facebook.com/ospedalebambinogesu/ Фото: facebook.com

После операции девочки смогли впервые увидеть друг друга Фото: www.facebook.com/ospedalebambinogesu/Фото: facebook.com

- Это первая операция такого типа в Италии и, вероятно, единственная в мире одна из самых редких и сложных форм слияния на черепном и церебральном уровнях,- сказано в фейсбуке госпиталя.

Потребовалось три операции, первая состоялась в мае 2019 года, последняя - 5 июня. Кстати, 29 июня девочкам исполнилось два года. Маленькие пациентки до сих пор находятся в нейрохирургическом отделении госпиталя с мамой под наблюдением врачей, но в целом их состояние оценивают как хорошее.

- Раны заживут через некоторое время, но риск заражения все еще присутствует. Программа нейрореабилитации продолжается, и в течение нескольких месяцев им придется носить защитный шлем. Но послеоперационные проверки показывают, что мозг не поврежден,- сообщили в госпитале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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