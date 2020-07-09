Ленни Кравиц решил отменить все российские концерты из-за коронавируса

9 Июль 2020 2020-07-09T22:03:36+03:00

Музыкант извинился перед поклонниками и пообещал приехать, "когда будет безопасно"

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Американский певец Ленни Кравиц из-за пандемии коронавируса отменил концерты в России. В рамках своего большого гастрольного тура по Европе "Here To Love Tour" он должен был выступить в Москве и Санкт-Петербурге. Планы музыканту пришлось изменить - вмешалась пандемия коронавируса, из-за которой проводить массовые мероприятия, к таким относятся концерты, стало опасно.

- Всем моим друзьям в Европе! Я с сожалением сообщаю, что концерты моего тура не будут перенесены, (а будут отменены) из-за негативного влияния эпидемии COVID-19 по всему миру,- привели обращение Кравица к поклонникам организаторы концертов, запись размещена в фейсбуке.

Музыкант извинился и пообещал все-таки приехать в Россию, но "когда станет безопасно". Он объяснил, что не хочет подвергать риску свою команду и зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU