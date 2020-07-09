2020-07-09T22:15:39+03:00
Общество

В США произошел масштабный сбой в работе TikTok

На неполадки в работе социальной сети жалуются также пользователи из Европы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пользователи испытывают сложности с воспроизводством видеоПользователи испытывают сложности с воспроизводством видеоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В работе TikTok в ряде стран мира произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Большая часть жалоб касается невозможности воспроизвести видео.

Согласно карте сбоя, больше всего проблем с работой соцсети в США. Есть "очаг" в западной Европе.

Ранее американские власти призывали запретить приложение, называя TikTok угрозой национальной безопасности. Президент Дональд Трамп объявил, что хочет запретить соцсеть. Правда, некоторые предположили, что дело не столько в самой программе, сколько в мести китайцам. Госсекретарь США Майк Помпео посоветовал скачивать приложение только тем американцам, которые осознанно хотят "передать свои персональные данные коммунистической партии Китая".

В России сбоя в работе TikTok не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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