В США произошел масштабный сбой в работе TikTok
В работе TikTok в ряде стран мира произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Большая часть жалоб касается невозможности воспроизвести видео.
Согласно карте сбоя, больше всего проблем с работой соцсети в США. Есть "очаг" в западной Европе.
Ранее американские власти призывали запретить приложение, называя TikTok угрозой национальной безопасности. Президент Дональд Трамп объявил, что хочет запретить соцсеть. Правда, некоторые предположили, что дело не столько в самой программе, сколько в мести китайцам. Госсекретарь США Майк Помпео посоветовал скачивать приложение только тем американцам, которые осознанно хотят "передать свои персональные данные коммунистической партии Китая".
В России сбоя в работе TikTok не зафиксировано.
ИСТОЧНИК KP.RU