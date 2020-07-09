В США произошел масштабный сбой в работе TikTok

9 Июль 2020 2020-07-09T22:15:39+03:00

На неполадки в работе социальной сети жалуются также пользователи из Европы

Изменить размер текста: A A

В работе TikTok в ряде стран мира произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Большая часть жалоб касается невозможности воспроизвести видео.

Согласно карте сбоя, больше всего проблем с работой соцсети в США. Есть "очаг" в западной Европе.

Ранее американские власти призывали запретить приложение, называя TikTok угрозой национальной безопасности. Президент Дональд Трамп объявил, что хочет запретить соцсеть. Правда, некоторые предположили, что дело не столько в самой программе, сколько в мести китайцам. Госсекретарь США Майк Помпео посоветовал скачивать приложение только тем американцам, которые осознанно хотят "передать свои персональные данные коммунистической партии Китая".

В России сбоя в работе TikTok не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU