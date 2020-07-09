Казанский "Рубин" сенсационно победил "Краснодар" 1:0 на своем поле в 27 туре чемпионата России

9 Июль 2020 2020-07-09T22:25:17+03:00

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В четверг, 9 июля, в Казани был сыгран последний матч 27 тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге - "Краснодар" гостил у казанского "Рубина". Кубанцам было крайне важно одержать победу, дабы продолжить сражение за второе место по итогам сезона. Однако же хозяева поля оказали мощное сопротивление фаворитам.

В начале второго тайма на 51-й минуте матча Денис Макаров забил первый гол в поединке с передачи Филипа Уремовича. Мяч стал неожиданностью для всех. И после этого гола "Рубину" нужно было отстоять преимущество в один мяч.

Казанский "Рубин", который до поединка занимал 12 место в Премьер-лиге, в итоге одержал победу со счетом 1:0. И набрал после 27 игр 33 очка. А это - подъем сразу же на 9 место в турнирной таблице. "Краснодар" остался на 4 месте при своих 45 очках. Выше него - ЦСКА (46), но у кубанцев в запасе один матч.

Следующая игра у "Рубина" - 12 июля в гостях против ЦСКА. А вот "Краснодару" в этот же день дома предстоит принять на своем поле екатеринбургский "Урал".

ИСТОЧНИК KP.RU