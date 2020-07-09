Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в изолятор на Петровке
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в изолятор временного содержания на Петровке. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник:
- Завтра ожидается избрание ему меры пресечения в Басманном суде Москвы.
Глава региона задержан 9 июля и доставлен на допрос в Москву. Ему предъявлено обвинение в организации убийств, которые были совершены в Хабаровском крае и Амурской области в период с 2004 по 2005 года. О каких преступлениях идет речь, в ведомстве не уточняют.
Подозрения в причастности к организации заказных убийств появились после задержания осенью 2019 года бизнес-партнера Фургала, Николая Мистрюкова.
Допрос главы Хабаровского края в Москве длился шесть часов. В СК уточняют, чиновник находится в статусе подозреваемого.
На учете в МВД он состоял еще с 90-х годов.
ИСТОЧНИК KP.RU