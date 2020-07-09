Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в изолятор на Петровке

9 Июль 2020 2020-07-09T23:02:56+03:00

Его задержали утром 9 июля и доставили на допрос в Москву

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Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в изолятор временного содержания на Петровке. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник:

- Завтра ожидается избрание ему меры пресечения в Басманном суде Москвы.

Глава региона задержан 9 июля и доставлен на допрос в Москву. Ему предъявлено обвинение в организации убийств, которые были совершены в Хабаровском крае и Амурской области в период с 2004 по 2005 года. О каких преступлениях идет речь, в ведомстве не уточняют.

Подозрения в причастности к организации заказных убийств появились после задержания осенью 2019 года бизнес-партнера Фургала, Николая Мистрюкова.

Допрос главы Хабаровского края в Москве длился шесть часов. В СК уточняют, чиновник находится в статусе подозреваемого.

На учете в МВД он состоял еще с 90-х годов.

ИСТОЧНИК KP.RU