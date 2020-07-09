Тоже берут дань: Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой

9 Июль 2020 2020-07-09T22:39:58+03:00

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Вице-президент Telegram Илья Перекопский сравнил Apple и Google с Золотой ордой. Он принял участие в совещании с представителями IT-отрасли, которое проходило в Казани. На мероприятии присутствовал премьер-министр Михаил Мишустин.

Перекопский во время выступления заявил, что в Европе и России очень много талантливых программистов, которым если и удается запустить свои проекты, то работают они по сути не на себя, а на монополистов рынка, которые требуют "дань" в 30 процентов. Оставшихся денег едва хватает на то, чтобы покрыть расходы, тогда как полная сумма выручки способствовала бы развитию компаний.

- Получается, что раньше в Татарстане была ставка Золотой Орды и все привозили дань в Татарстан. А теперь есть такая ставка где-то в Сан-Франциско, около Золотого моста, и все привозят дань туда,- отрывок выступления размещен в твиттере.

ИСТОЧНИК KP.RU