Тоже берут дань: Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой

Илья Перекопский Фото: Виктория РЫЖКОВА

Вице-президент Telegram Илья Перекопский сравнил Apple и Google с Золотой ордой. Он принял участие в совещании с представителями IT-отрасли, которое проходило в Казани. На мероприятии присутствовал премьер-министр Михаил Мишустин.

Перекопский во время выступления заявил, что в Европе и России очень много талантливых программистов, которым если и удается запустить свои проекты, то работают они по сути не на себя, а на монополистов рынка, которые требуют "дань" в 30 процентов. Оставшихся денег едва хватает на то, чтобы покрыть расходы, тогда как полная сумма выручки способствовала бы развитию компаний.

- Получается, что раньше в Татарстане была ставка Золотой Орды и все привозили дань в Татарстан. А теперь есть такая ставка где-то в Сан-Франциско, около Золотого моста, и все привозят дань туда,- отрывок выступления размещен в твиттере.

Он призвал Россию присоединиться к кампании, которую запустили в Европе, ведут независимые антимонопольные расследования, чтобы оценить, насколько правомерна ситуация, когда частные американские фирмы берут с программистов 30 процентов.

Создатель Вконтакте и Telegram Павел Дуров опубликовал статью о том, что Apple уничтожает стартапы по всему миру.