В МИД назвали вбросом сообщения о том, что в сербских беспорядках есть "российский след"

9 Июль 2020 2020-07-09T22:47:44+03:00

Такие обвинения по версии российских дипломатов могут бросить тень на российско-сербское партнерство

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В МИД прокомментировали сообщения о возможной причастности России к беспорядкам в Сербии. Напомним, в Белграде протестующие вышли на улицы вечером 7 июля в связи с тем, что не согласны с новыми мерами блокировки из-за коронавируса. Вскоре некоторые издания заявили о том, что в этом деле есть "российский след".

- Авторы данного вброса стараются идти в русле известных «конспирологических» стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится «рука Москвы». Речь на самом деле идет о низкопробной «заказухе», преследующей одну цель, – бросить тень на российско-сербское партнерство,- сказано в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU