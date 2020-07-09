2020-07-09T23:21:33+03:00
Общество

В Москве за сутки умерли еще 28 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших от коронавируса достигло 4087
Юлия САЛЬНИКОВА
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Коронавирус в первую очередь поражает легкиеКоронавирус в первую очередь поражает легкиеФото: REUTERS
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В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом, общее число умерших достигло 4 087 человек. Такие данные 9 июля приводит оперштаб столицы.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России разрабатывают 17 перспективных вакцин от коронавируса, и он рассчитывает, что минимум 3-4 будут доступны из них для граждан страны. При этом вакцинация будет добровольной.

Он опроверг данные о том, что коронавирус вызывает бесплодие - пока это теория группы ученых, которая требует масштабного исследования. Российские врачи отслеживают ситуацию. Напомним, ранее исследователи выступали с заявлением о возможных последствиях коронавируса для женщин - инфекция, согласно их данным, может влиять на способность к зачатию, а также на вынашивание ребенка. Требует доказательства также теория о влиянии новой болезни на мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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