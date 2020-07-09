2020-07-09T23:27:25+03:00
В мире

Макрон предложил восстановить прежний облик Нотр-Дама

Президент Франции призвал не усложнять и не замедлять темпы реставрации
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Франции Эммануэль МакронПрезидент Франции Эммануэль МакронФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал восстановить прежний облик пострадавшего из-за страшного пожара в прошлом году собора Парижской Богоматери, в том числе и сгоревший шпиль Нотр-Дама, передает агентство France Presse.

Представитель Елисейского дворца отметил, что французский лидер полностью доверяет мнению экспертов и одобряет проект восстановления собора, который представил главный архитектор Филипп Вильнев. Проект предусматривает восстановление Нотр-Дама в первозданном виде.

При этом агентство напоминает, что сразу после пожара Макрон считал иначе: тогда он предложил при восстановлении собора придать шпилю вид «в духе современной архитектуры», вызвало негодование и у архитекторов, и у обычных французов.

Теперь же, по словам представителя Елисейского дворца, президент исходит из стремления не усложнять и не замедлять темпы реставрации.

Напомним, как писал сайт kp.ru, пожар в Нотр-Даме вспыхнул поздним вечером 15 апреля 2019 года, огонь удалось окончательно потушить лишь спустя 12 часов. Пламя уничтожило две трети кровли знаменитого собора, внутреннее убранство, шпиль и часы. Возгорание началось на одном из верхних этажей собора, где проходили ремонтные работы.

Мэрия Парижа 31 мая открыла для посетителей площадь перед собором Парижской Богоматери.

Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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